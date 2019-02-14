Олимпиакос – Динамо: Кадар пропустит матч

Защитник Динамо Тамаш Кадар не сыграет против Олимпиакоса в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо не сможет рассчитывать на своего центрального защитника Тамаша Кадара в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, сообщает FootballHub.

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Напомним, венгр получил повреждение во время зимних сборов и не успел восстановиться. Также из-за травм не сыграют Витор Буэно и Миккель Дуелунд.

Матч состоится сегодня, 14 февраля, в 20:00 по киевскому времени.

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