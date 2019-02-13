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Олимпиакос – Динамо: греки запланировали существенные изменения в составе на матч Лиги Европы

11:23 194 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: греки запланировали существенные изменения в составе на матч Лиги Европы
Педру Мартинш / фото из соцсетей

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш планирует значительно изменить стартовый состав команды после поражения от ПАОКа в чемпионате Греции.

По информации издания gazzetta.gr, на матч 1/16 Лиги Европы против Динамо в составе Олимпиакоса ожидается более трех изменений.

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В частности, Бибрас Натхо должен заменить Мохамеда Камара, Кока выйдет на позиции Мигеля Герреро, а Диас появится с первых минут вместо Христодулопулоса.

В защите Мартинш рассчитывает использовать Константиноса Цимиакиса вместо Леонардо Кутриса. Также под вопросом участие в матче Омара Эль-Абделлауи и Костаса Фортуниса из-за травм.

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Отметим, что поединок Олимпиакос – Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится уже в четверг, 14 февраля. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
54
мин
Динамо Киев
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19:55
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