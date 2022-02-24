Олимпиакос встречается с Аталантой во втором поединке 1/16 финала Лиги Европы. Следите за онлайн-трансляцией в этой новости на Футбол 24.

Олимпиакос в первом противостоянии, проходившем в Италии, дал бой команде Жан Пьеро Гасперини, но та победила со счетом 2:1. Судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы будет разыграна в Греции. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно по ссылке .

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Второй матч, как и первый, со старта начнет украинский хавбек Руслан Малиновский. Тренеры выставили следующие составы:

Аталанта: Муссо – Джимсити, Демираль, Толои (к) – Меле, Фройлер, Хатебур, Де Рон – Малиновский, Пессина – Пашалич

Олимпиакос: Вацлик – Сиссе, Папастатопулос (к), Манолас – Рябчук, М'Вила, М. Камара, Лала – Оньекуру, А. Камара, Соарес