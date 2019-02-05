Олимпиакос – Динамо: основной защитник греков Эльабделлауи рискует пропустить матч

Защитник Олимпиакоса Омар Эльабделлауи может не сыграть против Динамо в Лиге Европы.

Правый защитник получил повреждение в матче чемпионата Греции против Паниониоса и был заменен на четырнадцатой минуте матча.

Омар Эльабделлауи из-за травмы пропустит около 2-х недель и рискует не сыграть в первом матче 1/16 Лиги Европы против Динамо, сообщает gazzetta.gr.

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Заметим, что норвежский футболист является одним из лидеров Олимпиакоса, в этом сезоне на счету флангового защитника 25 матчей за грецкую команду во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Динамо сыграет с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы, первый поединок состоится 14 февраля, ответный матч проведут 21 февраля.

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