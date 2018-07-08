Олич: Фортуна была на стороне сборной Хорватии

Один из тренеров сборной Хорватии Ивица Олич поделился впечатлениями после победного поединка балканцев со сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Сборная России хорошо сыграла, сделав акцент на контратаках. В добавок россияне смогли открыть счет первыми и закрылись в обороне. Но я знал, что даже при такой ситуации у нас будет два-три момента, которые мы сможем реализовать.

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Я бы хотел, чтобы матч Россия – Хорватия был сыгран в финале. Фортуна была на стороне сборной Хорватии. Команда была настроена пройти дальше и сыграть в Москве", – рассказал Олич в комментарии Gazeta.ru.

Напомним, что хорваты победили сборную России в серии пенальти (2:2, пен. 4:3) и сыграют в полуфинале против англичан. Поединок Хорватия – Англия состоится 11 июля. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.