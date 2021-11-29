Александрия долгое время претендовала даже на бронзовые медали, но в конце осени подопечные Юрия Гуры сбавили обороты. "Желто-зеленые" выиграли всего в одном матче УПЛ из последних пяти, выпав из борьбы за топ-3 – повлияли травмы Грыня и Ковальца. Впрочем, отставание от еврокубковой пятой позиции составляет всего 6 очков, поэтому команде необходимо побеждать любой ценой. Тем более что пятой идет именно Заря.

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Руководство клуба уже сейчас готовится к трансферной кампании. Александрийцы явно желают зацепиться за топ-5, поэтому к зимней паузе необходимо уменьшить гандикап лидеров. Ну или хотя бы сохранить нынешний 6-очковый. Проблема состоит в том, что подопечные Юрия Гуры перестали бить сильных оппонентов – дома они проиграли Ворскле, с Десной расписали нулевую ничью, а неделю назад команда проиграла в Днепре. С таким футболом победить Зорю второй раз за сезон будет тяжело.

Луганчане после неожиданного и несколько скандального, но вполне заслуженного поражения от Львова попали в неприятную ситуацию, отстав от третьего места на пять очков. И эта цифра может увеличиться, ведь перед зимней паузой команда Виктора Скрипника сыграет против Динамо, в то время как у Ворсклы и СК Днепра-1 календарь простой. При таком раскладе Заря просто не имеет права на осечку с Александрией, да и за поражение в первом круге необходимо отомстить.

До львовского фиаско действующий обладатель бронзовых медалей набрал хороший ход, выиграв 8 из 10 матчей + выбив Рух с Кубка. Проиграли луганчане только Шахтеру (1:6), но при этом команда разгромила СК Днепр-1 (4:0), победила Ворсклу (1:0) и Десну (2:0), а также уничтожила крепкий Металлист 1925 (6:1). В каждом поединке были свои нюансы, но список "жертв" выглядит солидно. Впрочем, с Александрией могут возникнуть серьёзные проблемы, ведь Заря подходит ко встрече на фоне моральной и физической усталости после фиаско в Лиге конференций. Хотя за три дня восстановиться можно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Грынь, Ковалец – Шевченко

Дисквалифицированы: Рыбалка – Кабаев

Ориентировочные составы на матч Александрия – Заря

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Демченко, Дрышлюк – Кирюханцев, Калюжный, Третьяков – Спинелли

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурницын – Назарина, Хомченовский – Сайядманеш, Булеца, Шахаб – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Заря выглядит значительно сильнее как в кадровом, так и в тактическом плане. Даже в Риме в первом тайме луганчане выглядели достойно (в отдельных игровых аспектах) – впрочем, матчи против Александрии даются луганцам очень непросто, а поражение от Львова тревожит своей безапелляционностью. "Желто-зеленые" же без Ковальца и Грыня заметно потеряли в качестве и стабильности, хотя коллектив все равно остаётся зубастым.

В этом матче может быть зафиксирован любой результат. Однозначно можно прогнозировать наличие голов, ведь у обеих команд есть проблемы в обороне. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Заре, однако коэффициенты на её победу очень высоки – и они не намного меньше, чем "кеф" на ничью. Мы, всё же, рискнем поставить на триумф гостей, ведь в предыдущих матчах с прямыми конкурентами луганчане непременно побеждали.

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