Александрия – Гент: стартовала онлайн-продажа билетов на матч Лиги Европы

Пропуска на Арену Львов пока можно заказать только в сети Интернет.

Сегодня, 12 сентября, стартовала онлайн-продажа билетов на матч второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Гент, сообщает официальный сайт украинского клуба. Стоимость билетов варьируется от 50 до 2000 гривен (скай-боксы). К слову, информация о продаже билетов в кассах стадиона появится позже.

Александрия организует бесплатный автобус на матч Лиги Европы

Напомним, поединок Александрия – Гент состоится 3 октября на стадионе Арена Львов. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени. В групповом этапе Лиги Европы Александрия также сыграет с Вольфсбургом и Сент-Этьеном.

В еврокубках команда Владимира Шарана стартует 19 сентября гостевым поединком против Вольфсбурга.

Александрия объявила заявку на групповой этап Лиги Европы