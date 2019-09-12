toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Александрия – Гент: стартовала онлайн-продажа билетов на матч Лиги Европы

17:55 48 Читати українською
Александрия – Гент: стартовала онлайн-продажа билетов на матч Лиги Европы
Александрия / ФК Александрия

Пропуска на Арену Львов пока можно заказать только в сети Интернет.

 

Сегодня, 12 сентября, стартовала онлайн-продажа билетов на матч второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Гент, сообщает официальный сайт украинского клуба. Стоимость билетов варьируется от 50 до 2000 гривен (скай-боксы). К слову, информация о продаже билетов в кассах стадиона появится позже.

Александрия организует бесплатный автобус на матч Лиги Европы

Напомним, поединок Александрия – Гент состоится 3 октября на стадионе Арена Львов. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени. В групповом этапе Лиги Европы Александрия также сыграет с Вольфсбургом и Сент-Этьеном.

В еврокубках команда Владимира Шарана стартует 19 сентября гостевым поединком против Вольфсбурга.

Александрия объявила заявку на групповой этап Лиги Европы

blog_ava
Главные новости футбола 11 сентября: неожиданная отставка в Испании, прощание Компани, реакция на Украина – Нигерия
07:00
549
Теги
Александрия - Гент Гент Гент Александрия Александрия Лига Европы Арена Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
35
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук