"Человеку в течение дня более 60 тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень тяжело".

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Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и друг друга знаем. Потому что он тренировал юношеское Динамо, а я был в академии Динамо. Мы играли друг против друга. Шансы Украины поехать на ЧМ? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию и тогда думаю, что все будет хорошо. Нам это по силам, мы можем это сделать и сделаем это", – заявил Олийнык в комментарии Meta-ratings.

Добавим, что 34-летний нападающий провел 12 матчей за сборную Украины, однако последний вызов получал еще в октябре 2015-го.

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