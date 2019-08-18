Олейник: В Сейнайоки мне предложили контракт до конца карьеры

Полузащитник Сейнайоки Денис Олейник признался, что может играть за свой текущий клуб до конца карьеры.

"Я не продлевал контракт с Сейнайоки. После окончания прошлого сезона у меня была опция пролонгации договора, она просто вступила в силу.

Олейник голом помог Сейнайоки осуществить камбэк в матче против Интер Турку

Однако, у меня есть договоренность с президентом, что если мне поступит более выгодное предложение, меня отпустят. Но менять прописку на какие-то минимально лучшие условия, я не вижу смысла.

На сегодняшний день в Сейнайоки мне предложили контракт до конца карьеры, а потом работу в клубе. Я пока размышляю над этим", – цитирует Олейника "Команда №1".

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