Олейник сравнил чемпионат Финляндии с УПЛ

Экс-форвард сборной Украины Денис Олейник подвел итог своего выступления за команду Сейнайоки в чемпионате Финляндии.

"Сезон закончен. Я хочу сказать огромное спасибо, команде, тренерскому штабу, президенту клуба. Я практически закончил с футболом, но благодаря вам, чувствую себя футболистом, чувствую нужным и востребованным, а это придает сил и уверенности!

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Я знаю, как у нас говорят, что Финляндия с лыжниками играет, слепых возит, и так далее. Скажу только одно, если не считать Динамо и Шахтер, ой как нам далеко до Финляндии. Не в обиду другим, я имею в виду, если брать все во внимание", – написал Олейник на своей странице в Instagram.

Напомним, футболист является воспитанником киевского Динамо, также выступал в составе Металлиста, Днепра, Витесса, Дармштадта, Десны и Гелиоса.

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Сейнайоки завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Финляндии, имея в своем активе 32 очка. Олейник провел за финскую команду 13 матчей, в которых забил 4 гола.