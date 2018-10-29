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Олейник сравнил чемпионат Финляндии с УПЛ

28 октября 12:51 90 Читати українською
Олейник сравнил чемпионат Финляндии с УПЛ
Денис Олейник / фото из соцсетей

Экс-форвард сборной Украины Денис Олейник подвел итог своего выступления за команду Сейнайоки в чемпионате Финляндии.

"Сезон закончен. Я хочу сказать огромное спасибо, команде, тренерскому штабу, президенту клуба. Я практически закончил с футболом, но благодаря вам, чувствую себя футболистом, чувствую нужным и востребованным, а это придает сил и уверенности!

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Я знаю, как у нас говорят, что Финляндия с лыжниками играет, слепых возит, и так далее. Скажу только одно, если не считать Динамо и Шахтер, ой как нам далеко до Финляндии. Не в обиду другим, я имею в виду, если брать все во внимание", – написал Олейник на своей странице в Instagram.

Напомним, футболист является воспитанником киевского Динамо, также выступал в составе Металлиста, Днепра, Витесса, Дармштадта, Десны и Гелиоса.

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Сейнайоки завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Финляндии, имея в своем активе 32 очка. Олейник провел за финскую команду 13 матчей, в которых забил 4 гола.

Сезон закончен ,Я хочу сказать огромное спасибо, команде ,тренерскому штабу ,президенту клуба , я практически закончил с футболом ,но благодаря вам @sjk_seinajoki ,я чувствую себя футболистом , чувствую нужным и востребованным ,а это придаёт сил и уверенности ! Я , знаю как у нас говорят, Финляндия ,с лыжниками играет , слепых возит ,и так далее ,я скажу только одно ,если не брать Динамо и Шахтер ,ой как нам далеко до Финляндии‍♂️,не в обиду остальным ,я имею ввиду ,если брать всё во внимание

Допис, поширений Denys11 (@oliinyk2211)

Теги
Мир Украинцы за рубежом Денис Олейник Денис Олейник Сейнайоки Сейнайоки
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