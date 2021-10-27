Финляндия, Вейккауслига, 26-й тур

Сейнайоки – КуПС – 2:2

Голы: Олейник, 8, Джервис, 38 – Вайрюнен, 36, 77 (пен.)

Зубков дебютным дублем помог Ференцварошу выйти в 1/8 финала Кубка Венгрии – видео перфоманса украинца

В поединке против лидера финского первенства Денис Олейник вышел с первых минут. Уже на восьмой минуте украинец вывел свою команду вперед, замкнув головой навес с углового. В конце тайма КуПС сравнял, но Сейнайоки сумел забить в раздевалку и уйти на перерыв победителем.

В середине второго тайма хозяева пропустили с пенальти и свели поединок вничью. Олейник покинул поле на 88-й минуте, став одним из героев матча. К слову, этот гол стал для украинца седьмым в чемпионате, еще в его активе есть два ассиста.

Победа принесла Сейнайоки 45 очков и оставила на четвертой строчке турнирной таблицы, КуПС набрал 57 очков и потерял лидерство, пропустив вперед ХИК.

Швед голом поспособствовал выходу Мехелена в следующую стадию Кубка Бельгии – украинец отличился впервые за 2 месяца