Чемпионат Финляндии, 17-й тур

Сейнайоки – Хака – 4:0

Голы: Нгуекам, 7, 77, Олейник, 51, Джервис, 78

Олейник голом присоединился к камбэку Сейнайоки в чемпионате Финляндии

Денис Олейник снова забил за свою команду. Украинец появился на поле с первых минут и отыграл весь поединок, приобщившись к разгрому соперника. В начале второго тайма экс-вингер сборной Украины воспользовался сумасшедшей ошибкой соперника, который во время атаки на ворота Сейнайоки решил отпасовать на своего партнера в центр поля.

Олейник перехватил мяч, протащил его через половину поля, ворвался в штрафную, сделал несколько финтов и, обыграв защитника, удвоил счет в матче. Этот гол стал для Дениса вторым подряд в рамках чемпионата. Впоследствии украинец присоединился и к третьему голу команды, ассистировав форварду Ариэлю Нгуекаму.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Сейнайоки в чемпионате Финляндии 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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