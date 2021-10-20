Экс-игрок сборной Украины объявил о продлении контракта с Сейнайоки.

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"Я принял решение продлить контракт еще на один год с клубом, который уже стал мне близким. Я здесь нахожусь более 3 лет и хочу выразить большую благодарность всем. Сейчас все внимание на оставшиеся 3 игры, все в наших руках", – написал Олейник в Instagram.

Добавим, что в текущем сезоне 34-летний украинец провел 30 матчей, в которых отметился 9 голами и 2 ассистами. Сейнайоки в чемпионате Финляндии занимает четвертое место, которое дает право на Лигу конференций.

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