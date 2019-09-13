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Олейник пяткой забил 11-й гол за Сейнайоки в сезоне-2020

13 сентября 22:37 84 Читати українською
Олейник пяткой забил 11-й гол за Сейнайоки в сезоне-2020
Денис Олейник / ФК СИК

Форвард Сейнайоки Денис Олейник отметился 11-м голом за финскую команду.

Денис Олейник в очередной раз забил гол за СИК. На этот раз жертвой украинца стал ВПС. Поединок завершился вничью 1:1.

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На 88-й минуте форвард принял мяч в штрафной и пяткой пробил в угол ворот. Это уже 11-й гол Олейника в нынешнем сезоне чемпионата Финляндии. Также он отдал 2 ассиста.

Сейнайоки сейчас находится на 8 позиции в турнирной таблице.

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