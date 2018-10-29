Олейник отметился голом за финский Сейнайоки

Хавбек Сейнайоки Денис Олейник отметился голом за свою команду.

Полузащитник финского клуба сыграл в матче 33-го тура чемпионата Финляндии между Сейнайоки и Интером Турку. Олейник вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте встречи удвоил преимущество своей команды, однако Сейнайоки не смог удержать преимущество и сыграл вничью 2:2 против Интера Турку.

Украинский нападающий Бохашвили отметился дублем за ФК Минск

Украинец в этом сезоне сыграл 12 матчей в чемпионате Финляндии. Отметим, что это уже 4-й гол в составе Сейнайоки для 31-летнего экс-футболиста сборной Украины.

Олейник: СИК – это путь возвращения на высокий уровень