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Олейник отметился голом за финский Сейнайоки

27 октября 20:50 39 Читати українською
Олейник отметился голом за финский Сейнайоки
Денис Олейник

Хавбек Сейнайоки Денис Олейник отметился голом за свою команду.

Полузащитник финского клуба сыграл в матче 33-го тура чемпионата Финляндии между Сейнайоки и Интером Турку. Олейник вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте встречи удвоил преимущество своей команды, однако Сейнайоки не смог удержать преимущество и сыграл вничью 2:2 против Интера Турку.

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Украинец в этом сезоне сыграл 12 матчей в чемпионате Финляндии. Отметим, что это уже 4-й гол в составе Сейнайоки для 31-летнего экс-футболиста сборной Украины.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Сейнайоки Сейнайоки Интер Турку Интер Турку
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