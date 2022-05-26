У Сейнайоки был довольно специфический соперник в национальном Кубке.

Команда Дениса Олейника на стадии 1/16 финала встречалась с собственной молодежкой – Акатемия Сейнайоки.

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Взрослый состав подтвердил свой класс, отгрузив соперникам 3 гола. Последний на 85-й минуте оформил как раз Олейник, четко пробив в нижний угол из пределов штрафной площади. В компенсированное время Акатемия умудрилась отквитать два мяча, но до полноценного камбека не дошло – 2:3.

Дела Сейнайоки в чемпионате складываются не так хорошо – после 9 туров команда идет только на восьмой строчке из 12-ти. Молодежка во втором дивизионе идет на третьем месте.

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