Олейник отметился дебютным голом в сезоне за Сейнайоки

Чемпионат Финляндии 2020, 5-й тур

КуПС – Сейнайоки – 2:1

Голы: Айонс, 5, (аг.), Нисканен, 18 – Олейник, 63

Удаление: Вайнонпаа, 73 (Сейнайоки)

КуПС установил комфортное преимущество уже на 18 минуте после автогола Айонса и голу Нисканена. Во второй половине Сейнайоки активизировался и отыграл один мяч усилиями Олийныка, который замкнул фланговую подачу. Однако, удаление Вайнонпаа стало еще одним препятствием на пути к камбэку и КуПС удержал победу.

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Отметим, что это был первый гол Олейника после начала нового сезона в чемпионате Финляндии. Его Сейнайоки занимает только 9 место, набрав всего 4 очка в 5 турах.

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