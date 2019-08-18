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Олейник оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020

12:21 115 Читати українською
Олейник оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
Сборная Украины / УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник поделился мыслями о последних выступлениях национальной команды.

"В коллективе сборной образовался хороший сплав опыта и молодости. Команда Андрея Шевченко пытается играть в интересный футбол. В матчах с португальцами и сербами был взят достойный результат. Небольшие проблемы были с Люксембургом, но, думаю, это произошло на фоне усталости после поединков с более сильными оппонентами. Немного не хватило эмоций, но главное, что "сине-желтые" взяли максимум.

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Также не стоит забывать, что из-за травмы отсутствовал Ярмоленко, Коноплянка был не в тонусе. Однако, прошедшие матчи показали, что Женя голоден к игре. Думаю, когда все ребята будут в оптимальных кондициях, команда сможет показывать еще более яркий, зрелищный и результативный футбол.

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Сейчас главное не смотреть в турнирную таблицу, а продолжать в том же духе, выходить на каждый матч как на решающий и пытаться набирать очки по максимуму. Шансы выйти в финальную часть чемпионата Европы у сборной Украины большие", – сказал Олейник в интервью "Команда №1".

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