Олейник изолирован в Финляндии – старт местного чемпионата перенесли на июнь

Экс-игрок Металлиста и сборной Украины, а ныне хавбек финского Сейнайоки Денис Олейник оценил ситуацию с эпидемией в местном чемпионате.

"В Финляндии чемпионат должен был начаться в апреле, но перенесли на июнь предварительно. Некоторые команды распустили всех по домам. У нас у каждого есть индивидуальная программа.

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Я вернулся из Украины на самолете, и сразу был отправлен на карантин. Контактировал с большим количеством людей, поэтому я изолирован. Клуб все необходимое привез мне домой", – сказал Олейник в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Денис присоединился к Сейнайоки в 2018-м. В прошлом сезоне чемпионата Финляндии 32-летний хавбек провел 25 матчей, в которых отметился 8-ю голами.

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