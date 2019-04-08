Олейник голом принес Сейнайоки победу в дебютном матче чемпионата

Украинский полузащитник финского Сейнайоки Денис Олейник результативно начал новый сезон в Вейккауслиге.

Финляндия, Вейккауслига, 1-й тур

Сейнайоки – ХИФК – 1:0

Гол: Олейник, 85

Яковенко голом помог Эсбьергу вырвать ничью, дубль Гриня и ассист Юрченко поспособствовали разгромной победе Вайле

Хозяева поля контролировали игру на протяжении всех 90 минут, но долго не могли воплотить преимущество в забитые мячи. В конце концов, судьбу матча решил один мяч, а забил именно украинец. За пять минут до финального свистка Денис Олейник головой классно замкнул навес Толонена с правого фланга.