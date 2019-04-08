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Олейник голом принес Сейнайоки победу в дебютном матче чемпионата

00:10 16 Читати українською
Олейник голом принес Сейнайоки победу в дебютном матче чемпионата
Денис Олейник / ФК Сейнайоки

Украинский полузащитник финского Сейнайоки Денис Олейник результативно начал новый сезон в Вейккауслиге.

Финляндия, Вейккауслига, 1-й тур

Сейнайоки – ХИФК – 1:0

Гол: Олейник, 85

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Хозяева поля контролировали игру на протяжении всех 90 минут, но долго не могли воплотить преимущество в забитые мячи. В конце концов, судьбу матча решил один мяч, а забил именно украинец. За пять минут до финального свистка Денис Олейник головой классно замкнул навес Толонена с правого фланга.

Прошёл первый тур в чемпионате Финляндии Деня Олейник стал героем стартовой игры своего клуба ?️️ Он забил 1️⃣ гол в чемпионате на 9️⃣0️⃣ минуте, и принёс важные очки в «копилочку» ️️ Я очень рад за Дениса, он нашёл в себе силы после всех своих потрясений и проблем, и восстал из пепла как «Феникс» ?️ Его не сломал «Пусть говорят» с Малаховым, его не сломал опыт игры в «Первой лиге» Украины ️️ Он не побоялся финских холодов, и белых ночей ️ Стал одним из самых ярких футболистов чемпионата Финляндии, и начинает возвращать свой высокий уровень игры ️?️ Я уверен что сезон 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ будет крутой, и результативный для «Дэниса он файр»

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

Теги
Мир Украинцы за рубежом Денис Олейник Денис Олейник ХИФК ХИФК Сейнайоки Сейнайоки
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