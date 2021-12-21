"Что думаю о возможном вызове в сборную Украины? Мысли в голове крутятся, пожалуй, у любого человека. У меня тоже они вертелись. К сожалению, наверное, у нас считают, что чемпионат Финляндии слабый, что это не уровень сборной. Плюс наверняка смотрят на возраст.

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Знаю, может, я переоцениваю себя, но думаю, что картину в сборной я не испортил бы, если бы получил такой шанс, выделили бы мне время. Думаю, я бы воспользовался этим шансом. Здесь от меня мало что зависит, потому часто об этом не думаю.

Сейчас хорошая сборная Украины, есть игроки, подходящие для команды – и Мудрик, и многие молодые хорошие футболисты. Считаю, что у нашей сборной большая перспектива", – поделился Олейник в комментарии YouTube-каналу Буковины.

Напомним, что Денис в последний раз вызывался в ряды национальной сборной еще в 2014 году. Сейчас нападающий играет за финский Сейнайоки, в прошлом сезоне отыграл в 33 поединках, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

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