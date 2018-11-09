Олег Кузнецов: Не понимаю, зачем Ренн в Киев приезжал

Легендарный экс-защитник "бело-синих" Олег Кузнецов поделился впечатлениями от матча Динамо – Ренн (3:1).

"И первый и второй матч с Ренном – лучшие поединки в исполнении Динамо в этом сезоне. Встреча в Киеве еще раз подтвердила, что Ренн – довольно посредственная команда.

Ренн позволял "динамовцам" создавать множество моментов и реализовывать их. У французов много фактурных темнокожих футболистов, и я боялся, что Динамо проигрывает борьбу в этой игре. А получилось все иначе и просто замечательно для киевлян – Шапаренко с другими легкими и быстрыми футболистами киевлян опережали соперников буквально на каждом шагу. Не понимаю только, зачем Ренн в Киев приезжал?

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Что касается тактики, то "бело-синие" просто отлично провели этот поединок. Динамо уже не впервые пытается активно играть первые 15-20 минут матча, а затем отойти назад, чтобы ловить соперника на контратаках.

С одной Вербичем на острие забивать много – трудно. Однако, после того, как он открыл счет, в контратаках "динамовцы" буквально разорвали гостей. Кстати, заметьте, тренер поставил на острие Вербича, и он свою роль – центрфорварда, выполнил на "отлично". Думаю, не стоит сетовать на нереализованные моменты. Динамо дома забило Ренн три мяча – очень неплохо.

Интересно, что перед этим поединком киевлян предупреждали, что Ренн особенно опасен при розыгрыше "стандартов", но вышло все наоборот – хозяева поля буквально задергали соперника, разыгрывая стандартные положения.

Перспективы столичного клуба в группе? Думаю, что Астана и Динамо разыграют между собой первое место в группе. На 99 процентов судьба путевок в плей-офф Лиги Европы в этом квартете уже решена", – передает слова Кузнецова Footboom.

Напомним, Динамо в Киеве уверенно победило Ренн.

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