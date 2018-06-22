Олег Федорчук рассказал, почему отказал Вересу

Главный тренер новокаховской Энергии Олег Федорчук признался, что отклонил предложение возглавить ровенский Верес.

"Переговорный процесс с представителями Вереса проходил в телефонном режиме. Мы созванивались несколько раз. Я внимательно их выслушал, но есть определенные нюансы.

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Во-первых, у меня действующий с контракт Энергией, который заканчивается через полгода. В принципе, была договоренность с руководством, что если мне поступит достойное предложение от клуба Премьер-лиги или Первой лиги, то меня отпустят. В данном случае было бы некорректно с моей стороны разрывать соглашение в одностороннем порядке.

Я решил, что нужно оставаться в Энергии и дорабатывать. Конечно же, предложение от Вереса была финансово привлекательным. Проект интересен. Впрочем, если бы я согласился на условия ровенского клуба, то меня бы не поняли друзья. Я бы и сам себя не понял, ведь, по сути, поменял бы одну второлиговою команду на другую", – цитирует Федорчука FootBoom.