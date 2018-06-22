toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Олег Федорчук рассказал, почему отказал Вересу

14 июня 13:10 195 Читати українською
Олег Федорчук рассказал, почему отказал Вересу
Олег Федорчук

Главный тренер новокаховской Энергии Олег Федорчук признался, что отклонил предложение возглавить ровенский Верес.

"Переговорный процесс с представителями Вереса проходил в телефонном режиме. Мы созванивались несколько раз. Я внимательно их выслушал, но есть определенные нюансы.

Верес оригинально представил Гоменюка в качестве главного тренера

Во-первых, у меня действующий с контракт Энергией, который заканчивается через полгода. В принципе, была договоренность с руководством, что если мне поступит достойное предложение от клуба Премьер-лиги или Первой лиги, то меня отпустят. В данном случае было бы некорректно с моей стороны разрывать соглашение в одностороннем порядке.

Я решил, что нужно оставаться в Энергии и дорабатывать. Конечно же, предложение от Вереса была финансово привлекательным. Проект интересен. Впрочем, если бы я согласился на условия ровенского клуба, то меня бы не поняли друзья. Я бы и сам себя не понял, ведь, по сути, поменял бы одну второлиговою команду на другую", – цитирует Федорчука FootBoom.

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Вторая лига Верес Верес Олег Федорчук Олег Федорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
40
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук