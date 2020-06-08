Олд Траффорд вместо Энфилда – верный солдат Фергюсона находился в шаге от крупнейшей ошибки в карьере

Бывший защитник английского Манчестер Юнайтед Микаэль Сильвестр признался, что был близок к переходу в Ливерпуль. О серьезной дилемме во время ухода из миланского Интера в 1999 году титулованный француз рассказал в интервью культовому изданию FourFourTwo.

Микаэль Сильвестр многими считается одним из величайших защитников эпохи сэра Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед. Француз провел 353 матча за "красных дьяволов" и завоевал 4 титула в Премьер-лиге, Кубок Англии и кубок Лиги чемпионов за время своих выступлений на юго-западе Англии.

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Тем более неожиданно узнать, насколько близким был защитник к подписанию контракта с принципиальным соперником Юнайтед – Ливерпулем, когда в 1999 году решил покинуть миланский Интер.

"В то лето Интер возглавил Марчелло Липпи и подписал другого флангового защитника – Григориса Георгатоса – лишь немного старше меня. Мое игровое время уменьшилось, а я желал играть. Жерар Улье (наставник Ливерпуля в 1998-2004 гг. – Футбол 24) был моим тренером на молодежном уровне во Франции, поэтому мы хорошо друг друга знали. Он позвонил мне и спросил, не хочу ли я присоединиться к Ливерпулю. Улье сказал, что видит меня на левом фланге и, хотя там назревает конкуренция, но моего уровня достаточно, чтобы в большинстве игр выходить в основе".

Сильвестр подтверждает, что звонок от Алекса Фергюсона заставил его поменять мнение, но отмечает одну важную деталь, имевшую большое влияние на принятие окончательного решения.

"Алекс Фергюсон позвонил мне несколькими днями позже, чтобы обозначить свой интерес. Выбор был несложным, поскольку Юнайтед как раз завоевал требл. Сэр Алекс сказал: "Ты будешь играть левого и центрального защитника – ты мне нужен для обеих позиций".

По иронии судьбы, Сильвестр дебютировал за Юнайтед против клуба, к которому едва не присоединился. Однако никаких обид между ним и менеджером Ливерпуля в тот день не было.

"Я помню, что прибыл в Манчестер в четверг, а уже в субботу играл свой первый матч – на Энфилде, против, из всех возможных вариантов, Ливерпуля! Это было безумие: я даже не знал своих одноклубников и плохо владел языком. В день матча я имел короткий разговор с Улье, который в шутку спросил "Почему ты не перешел к нам?". Но он сказал, что понял мой выбор", – резюмировал экс-защитник.

Отметим, что Микаэль Сильвестр перебрался на Олд Траффорд в сентябре 1999 за 4 млн фунтов. В составе МЮ он провел 9 сезонов, в семи из которых был безусловным игроком основы. Затем француз защищал цвета лондонского Арсенала, бременского Вердера, Портленда и индийского Ченная.

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