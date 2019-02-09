Олбрайтон выбыл до конца сезона

Хавбек Лестера Марк Олбрайтон из-за повреждения уже не сможет помочь команде в сезоне 2018/19.

Вингер Лестера Марк Олбрайтон получил серьезное повреждение. Об этом сообщил наставник "лис" Клод Пюэль.

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"У него серьезная травма подколенного сухожилия. Это плохие новости для команды.

Думаю, он не будет доступен до конца нынешнего сезона", – цитирует Пюэля официальный сайт Лестера.

В сезоне 2018/19 Олбрайтон сыграл 22 матча в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Лестер после 25 туров АПЛ имеет в активе 32 пункта и находится на 11 месте в турнирной таблице.

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