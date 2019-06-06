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Окслейд-Чемберлен сменил номер и возместит расходы болельщикам, которые купили футболку с предыдущим

22:21 38 Читати українською
Окслейд-Чемберлен сменил номер и возместит расходы болельщикам, которые купили футболку с предыдущим
Алекс Окслейд-Чемберлен / соцсети

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен сменил игровой номер с 21-ого на 15-ый.

Футболист взял себе 15-й номер, который освободился после ухода Даниэля Старриджа. С момента перехода в Ливерпуль Окслейд-Чемберлен выступал под 21-м номером. Ранее он выступал в Арсенале под 15-м номером.

Окслейд-Чемберлен сыграл впервые за год после тяжелой травмы

Интересно, что Окслейд-Чемберлен пообещал болельщикам, которые приобрели футболку с его фамилией и 21-м номером, возместить расходы в период с 8 по 28 июня, информирует официальный сайт Ливерпуля. Фанатам должны бесплатно заменить игровую форму на новую.

В сезоне 2018/19 Окслейд-Чемберлен сыграл лишь дважды в составе Ливерпуля. Английский полузащитник пропустил более года из-за тяжелой травмы, которую он получил в матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 против Ромы.

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Даниэль Старридж Даниэль Старридж Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль Англия
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