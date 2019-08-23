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Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с Ливерпулем

09:56 30 Читати українською
Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с Ливерпулем
Алекс Окслейд-Чемберлен / ФК Ливерпуль

Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен поделился впечатлениями после подписания нового контракта.

"Это мечта – продлить контракт с таким клубом. Не каждый день выпадает возможность играть за Ливерпуль.

Ливерпуль заключил новый контракт с Окслейд-Чемберленом – хавбек пропустил почти весь предыдущий сезон

Очевидно, команда прогрессирует. Даже когда мы не очень хорошо играем, нам все же удается добиться результатов, и это действительно положительный момент. У нас действительно очень хорошая группа игроков, все уважают друг друга.

Менеджер и тренеры, весь персонал – все они часть целого. На данный момент вся структура клуба идеальна. Все в клубе жаждут новых трофеев. Это правильное отношение, чтобы идти дальше, быть более успешным и продолжать выигрывать больше трофеев. Это наш план", – цитирует англичанина официальный сайт Ливерпуля.

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Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль Англия
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