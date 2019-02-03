Окровавленное лицо со шрамами: в Англии форварду наступили на лицо во время матча

Ужасный эпизод произошел во время матча 30-го тура Чемпионшипа между Редингом и Астон Виллой (0:0).

Во время матча в одном из эпизодов защитник бирмингемцев Тайрон Мингс противостоял нападающему Рединга Нельсону Оливейре. Во время борьбы форвард оказался на газоне. Защитник Астон Виллы по инерции наступил бутсами на лицо своего визави.

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Оливейра даже оказался в больнице после этого досадного эпизода, а в сети разлетелись жуткие фото окровавленного лица игрока. После поединка Мингс в Twitter извинился и выразил надежду, что здоровью Нельсона ничего не угрожает.