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Окровавленное лицо со шрамами: в Англии форварду наступили на лицо во время матча

15:57 186 Читати українською
Окровавленное лицо со шрамами: в Англии форварду наступили на лицо во время матча
Нельсон Оливейра / twitter

Ужасный эпизод произошел во время матча 30-го тура Чемпионшипа между Редингом и Астон Виллой (0:0).

Во время матча в одном из эпизодов защитник бирмингемцев Тайрон Мингс противостоял нападающему Рединга Нельсону Оливейре. Во время борьбы форвард оказался на газоне. Защитник Астон Виллы по инерции наступил бутсами на лицо своего визави.

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Оливейра даже оказался в больнице после этого досадного эпизода, а в сети разлетелись жуткие фото окровавленного лица игрока. После поединка Мингс в Twitter извинился и выразил надежду, что здоровью Нельсона ничего не угрожает.

Теги
Англия Чемпионшип Астон Вилла Астон Вилла Рединг Рединг Тайрон Мингс Тайрон Мингс
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