"Камера работала время от времени: успела зарядиться от солнца – включилась. На записях было видно, что три человека выходят через калитку, несут сумки. Скорее всего, это были мародеры из "славной" русской армии, второй в мире. Было видно, что они в солдатской русской форме.

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В доме не осталось ни одного одеяла, но электронику не трогали. Единственное – вытащили из компьютера все начинки, оставили только блок питания. Золото почти все жена успела унести. Они забрали несколько медалей, которые получил на государственном уровне, не спортивные.

Нет футболок Ривалдо, Тюрама и Воронина. На кроватях – следы от сапог, куча еды, сухпайки… Свои шевроны оставили, надписи "ВДВ" на стенах. За украденные футболки обидно. С Ривалдо я обменялся футболками в Барселоне, когда выиграли 4:0", – сказал Дмитрулин в интервью Sport Arena.

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