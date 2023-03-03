"Был такой случай, что оккупанты (во время захвата Херсона, – прим.) приходили во двор, где жил Виктор Коваленко.

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Они спрашивали у соседей, где живет семья Коваленко. Я так понимаю они хотели их похитить и требовать выкуп", – рассказал Караваев в фильме "Гра незламних".

Напомним, Херсон попал под оккупацию в первые дни войны и был освобожден в ноябре (11 числа в город зашли ВСУ, а уже через три дня там снова был поднят украинский флаг в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского).

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