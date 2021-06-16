"Столкновение с Госенсом? Да, я испытал настоящий шок. Я потерял сознание на 10-15 секунд. В целом, это была хорошая встреча. Германия владела мячом, но, тем не менее, нам удалось продемонстрировать хорошую игру в обороне и нападении, мы были едины.

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Мы чувствуем себя хорошо. Физически мы найдем еще больше сил. Это дает хорошие перспективы на будущее. Это более чем положительная игра. Конечно же, это особенная победа над немцами. Мы знали, что эта первая игра была важной. Теперь мы должны быстро восстановиться, потому что второй матч состоится уже очень скоро в Венгрии", – приводит слова Павара Goal.

Напомним, сборная Франции минимально обыграла Германию (1:0) и занимает второе место в группе F – ранее португальцы разбили Венгрию и возглавили квартет.

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