Окампос и еще 3 звезды Севильи нагло нарушили карантин и ждут наказания

Ведущие игроки испанской Севильи нажили серьезных проблем из-за пренебрежительного отношения к карантину в условиях пандемии коронавируса.

Четверо исполнителей нервионцев вместе с друзьями устроили вечеринку. Теперь им грозит не только наказание от клуба, но и санкции со стороны органов здравоохранения, сообщает Marca.

Ла Лига может встретиться с саботажем – игроки и тренеры не согласны с датой возобновления турнира

В эпицентре скандала оказались Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега. Жена последнего поделилась фотографией веселой компании в Instagram, а затем спешно удалила фото. Игроки Севильи нарушили медицинский протокол, выполнение которого позволит испанским командам возобновить чемпионат. Конкретики относительно санкций против подопечных Хулена Лопетеги пока нет.

Напомним, руководство Примеры вместе с испанским правительством решили возобновить первенство с 8 июня. После 27-ми туров чемпионата Испании лидером гонки является Барселона, опережающая Реал на 2 очка.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів