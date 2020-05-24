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Окампос и еще 3 звезды Севильи нагло нарушили карантин и ждут наказания

18:44 18 Читати українською
Окампос и еще 3 звезды Севильи нагло нарушили карантин и ждут наказания
Лукас Окампос / ФК Севилья

Ведущие игроки испанской Севильи нажили серьезных проблем из-за пренебрежительного отношения к карантину в условиях пандемии коронавируса.

Четверо исполнителей нервионцев вместе с друзьями устроили вечеринку. Теперь им грозит не только наказание от клуба, но и санкции со стороны органов здравоохранения, сообщает Marca.

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В эпицентре скандала оказались Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега. Жена последнего поделилась фотографией веселой компании в Instagram, а затем спешно удалила фото. Игроки Севильи нарушили медицинский протокол, выполнение которого позволит испанским командам возобновить чемпионат. Конкретики относительно санкций против подопечных Хулена Лопетеги пока нет.

Напомним, руководство Примеры вместе с испанским правительством решили возобновить первенство с 8 июня. После 27-ми туров чемпионата Испании лидером гонки является Барселона, опережающая Реал на 2 очка.

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Теги
коронавирус Эвер Банега Эвер Банега Люк де Йонг Люк де Йонг Франко Васкес Франко Васкес Лукас Окампос Лукас Окампос Севилья Севилья Испания
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