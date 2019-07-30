Окадзаки стал игроком Малаги

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки присоединился к испанской Малаге. Он может стать конкурентом украинца Евгения Селезнева.

Опытный нападающий пополнил состав "анчоусов", сообщает официальный сайт Малаги.

Селезнев вернулся к тренировкам с Малагой

Окадзаки перебрался в Испанию на правах свободного агента. 33-летний японец подписал контракт на 1 год. Ранее в течение 4-х сезонов он защищал цвета английского Лестер Сити и приложился к сенсационному чемпионскому титулу "лис" в сезоне 2015/16.

В прошлом сезоне Синдзи Окадзаки провел 21 матч в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.