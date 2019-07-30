toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Окадзаки стал игроком Малаги

17:26 50 Читати українською
Окадзаки стал игроком Малаги
Синдзи Окадзаки / официальный сайт ФИФА

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки присоединился к испанской Малаге. Он может стать конкурентом украинца Евгения Селезнева.

Опытный нападающий пополнил состав "анчоусов", сообщает официальный сайт Малаги.

Селезнев вернулся к тренировкам с Малагой

Окадзаки перебрался в Испанию на правах свободного агента. 33-летний японец подписал контракт на 1 год. Ранее в течение 4-х сезонов он защищал цвета английского Лестер Сити и приложился к сенсационному чемпионскому титулу "лис" в сезоне 2015/16.

В прошлом сезоне Синдзи Окадзаки провел 21 матч в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

blog_ava
ПСЖ значительно снизил цену на Неймара, выдвинув свои требования Барселоне
13:42
700
Теги
Трансферы Испания Синдзи Окадзаки Синдзи Окадзаки Малага Малага Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Нымме Калью
20:00
Селтик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук