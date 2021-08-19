"Не знаю, что говорить. Скажу только одно: с такой командой, как Динамо, взять очко... Я не тренер Руха, который говорил, что с Шахтером он два недобрал.

Ингулец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я вам скажу – с Динамо просто повезло. Просто повезло с такой командой взять очко. Очень благодарен пацанам за самоотдачу. Супер.

Очень благодарен всем болельщикам, которые нас поддерживали, которые болели. Когда в конце матча мы едва не забили второй гол, когда все динамовские фаны начали скандировать "Ингулец" – это кайф, это супер. Ой, чуть не заматерился. Я теперь вообще не матерюсь. Это супер, спасибо всем",– сказал Поворознюк.

Динамо подарило Ингульцу первое очко в УПЛ – курьезный автогол, чудо-ответ и провал на глазах у тренера сборной