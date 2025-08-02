Охранник Месси устроил потасовку и получил дисквалификацию на турнире, где зажигает аргентинец (ВИДЕО)
Персональный охранник Лионеля Месси отстранен от посещения матчей Кубка Лиг.
Как сообщает Marca, организаторы Кубка Лиг приняли решение отстранить Яссина Чуэко – личного охранника Лионеля Месси – от дальнейшего посещения турнира. Причина – нарушение правил безопасности после матча Интер Майами – Атлас, который состоялся 30 июля.
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Чуэко без надлежащего доступа попал в закрытую зону после завершения игры. В видео, что попало в сеть, видно как Чуеко вышел на поле после матча и отталкивает игрока Атласа. Представители турнира отметили, что речь идет о нарушении аккредитационного протокола, которое влечет за собой автоматический запрет на присутствие на следующих матчах.
Чуэко известен тем, что постоянно сопровождает Месси во время матчей и даже во время празднований.
Напомним, что клуб Месси Интер Майами удачно начал выступления на Кубке Лиг, а сам аргентинец отдал два ассиста в победном матче против Атласа (2: 1).
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