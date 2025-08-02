Как сообщает Marca, организаторы Кубка Лиг приняли решение отстранить Яссина Чуэко – личного охранника Лионеля Месси – от дальнейшего посещения турнира. Причина – нарушение правил безопасности после матча Интер Майами – Атлас, который состоялся 30 июля.

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Чуэко без надлежащего доступа попал в закрытую зону после завершения игры. В видео, что попало в сеть, видно как Чуеко вышел на поле после матча и отталкивает игрока Атласа. Представители турнира отметили, что речь идет о нарушении аккредитационного протокола, которое влечет за собой автоматический запрет на присутствие на следующих матчах.

Чуэко известен тем, что постоянно сопровождает Месси во время матчей и даже во время празднований.

Напомним, что клуб Месси Интер Майами удачно начал выступления на Кубке Лиг, а сам аргентинец отдал два ассиста в победном матче против Атласа (2: 1).

Messi’s bodyguard banned from the rest of the Leagues Cup



Leagues Cup announced today the ban after Yassine Cheuko entered restricted areas without proper credentials following the July 30 match vs. Club Atlas.#leaguescup #soccer #intermiami #atlas pic.twitter.com/Wauu9P523O — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) August 2, 2025

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