Охота на Зайца: Спартак может перехватить трансферную цель Динамо

Московский Спартак может перехватить у Динамо хавбека Фенербахче Миху Зайца.

Московский Спартак хочет усилить линию полузащиты. Как стало известно "Футбол 24", приоритетным вариантом является 20-летний капитан Виторула Янис Хаджи.

Фенербахче установил цену на Зайца, которым интересуется Динамо

Если трансфер сына легендарного хавбека Георга Хаджи не произойдет, то московский клуб сосредоточится на трансфере Михи Зайца с Фенербахче.

Напомним, Зайцем активно интересуется киевское Динамо. Киевляне даже предлагали "канарейкам" 7 миллионов евро за 25-летнего хавбека. Однако, турецкий клуб установил цену в 8 миллионов.

Заметим, что словенский футболист присоединился к Фенербахче только зимой этого года. Во второй части сезона Зайц провел 10 матчей и забил 2 гола.

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