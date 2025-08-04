"Футбол 24" разобрал последние новости, связанные с чемпионатом Италии. Некоторые из них и касательно возможного ухода Артема Довбика из Ромы.

Артема Довбика начали связывать с возможным уходом из Ромы. Джан Пьеро Гасперини в товарищеских матчах неоднократно использовал конкурента украинца, Эвана Фергюсона, после чего и появились эти слухи. Среди претендентов называют Милан, Ювентус, Вест Хэм, Лидс, Кристал Пэлас и Бешикташ.

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Хватает новостей и вокруг других клубов. Так, Болонья нацелилась на вингера Шахтера Кевина, однако "горняки" вывесили заоблачный ценник в 40 миллионов – неподъемная сумма для "россоблу". Главной же трансферной бомбой является скандал вокруг Адемолы Лукмана, который уже открыто говорит о желании покинуть бергамасков. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Довбик помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую