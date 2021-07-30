"Огромное разочарование. Но это жизнь – иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на чемпионате.

Экс-хавбек сборной Украины нашел странное объяснение провалу Ворсклы в Лиге конференций

Не знаю, что произошло на последних секундах. Они получили шанс и реализовали его. Это трудно принять, но такова жизнь. Мы все исправим и вернемся", – сказал Якубу в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в ответном матче против КуПСа Ворскла, ведя по ходу поединка, снова пропустила в дополнительное время и вынуждена была играть экстра-таймы. В первом из них полтавчане остались в меньшинстве, а во втором пропустили и, как следствие, прекратили выступления в еврокубках.

Ворскла – КуПС: новая катастрофа последних секунд, примитивная игра, вылет из Лиги конференций – минус 1 для Украины