Дело о правонарушении в доме форварда Реала Карима Бензема вскоре может быть закрыто. Правоохранители обнаружили подозреваемого.

Полиция Албании вместе с Интерполом в ходе специальной операции арестовала подозреваемого в ограблении дома французского нападающего во время Эль Класико в 2019-м, сообщает AS .

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Задержанным оказался Альфред Продани, высокопоставленный чиновник из Албании, который в течение девяти лет был директором общественной компании водоснабжения в округе Курбин. Мужчина может быть причастен еще к 40 ограблениям домов в Испании с 2013 года.

Продани не признают свою вину. В то же время прокуратура называет свои доказательства убедительными и считает, что не имеет права на ошибку.

К слову, от ограблений Бензема пострадал не в первый раз. В январе этого года его дом снова оказался под прицелом преступников, тогда Карим играл против Эльче.

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