ПСЖ уверенно одолел Монако в финале Кубка Франции 2020/21. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

В финальном кубковом противостоянии подопечным Маурисио Почетино не мог помочь Неймар из-за перебора желтых карточек. Поэтому роль главного героя поединка взял на себя Килиан Мбаппе. Чего только стоит его роскошный прорыв через половину поля в первом тайме!

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Впоследствии он же воспользовался ошибкой защитников, перехватил круглого и отдал на Икарди – аргентинец в пустые ворота не промахнулся.

В конце второго тайма Мбаппе едва не сотворил шедевр, попав в перекладину после того, как кипер монегасков вышел далеко из ворот. А уже через минуту Килиан отличился сам, переправив мяч в сетку после передачи Ди Марии.

Парижане завоевали заветный Кубок и еще имеют шансы торжествовать в чемпионате Франции (в случае победы над Брестом и потери очков Лиллем).

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