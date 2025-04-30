После ничьей во Львове против Шахтера (2:2) киевскому Динамо удалось стать единственным клубом среди всех европейских чемпионатов, который не проиграл ни одного поединка в рамках национального первенства. Уступая 0:2 после первого тайма, киевлянам удалось перевернуть игру во второй половине благодаря Ванату и Кабаеву. Александр Шовковский убеждает, что повлиял на столичную команду мужской разговор в раздевалке.

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Вследствие ничьей Динамо оторвалось от Шахтера на 10 очков и таким образом лишило "горняков" даже теоретической возможности побороться за чемпионские медали. Теперь команду Пушича ждет борьба за путевку в Лигу Европы с Александрией, которая опережает "горняков" на шесть очков. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм