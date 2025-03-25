"Моими тремя увлечениями вне футбола являются история, настоящая политика и путешествия. Я люблю смотреть документальное кино об исторических событиях, особенно периода Второй мировой войны. Любимые актеры? Кристиан Бэйл, Леонардо Ди Каприо и Джеки Чан.

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Я мечтаю забить гол на Сантьяго Бернабеу, а моим кумиром является Диего Марадона. Если бы я мог изменить одно правило в футболе? Офсайдная линия – тема спорная. Считаю, что немало голов отменяются из-за миллиметровых офсайдов, которые практически не влияют на игру.

Если бы я не стал футболистом, то стал бы пилотом гражданских авиакомпаний.

Любимые музыкальные исполнители? Степан Гига, Иво Бобул и Kozak System", – цитирует Хланя YeSport.

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