Полузащитник Лиона Хуссем Ауар может сменить футбольное гражданство и начать выступления за сборную Алжира. Об этом сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Согласно источнику, Ауар еще не определился со своим международным будущим.

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В 2019 году тренер сборной Алжира Джамель Бельмади сказал, что хотел бы видеть Ауара в своей команде. Родившийся и выросший в Лионе 24-летний алжирец по происхождению присоединился к академии местной команды в 2009-м в возрасте 11 лет. Ауар представлял сборную Франции на юношеском (U-17) и молодёжном уровнях (U-21).

В активе Ауара только один товарищеский матч за сборную Франции. В 2020 году Ауар сыграл 59 минут в матче с Украиной (7:1), и отличился двумя голевыми передачами.

В том же году полузащитник Лиона был вызван на матч Лиги наций против Хорватии, но он так и просидел всю игру в запасе. С тех пор футболист не получал вызов в сборную Франции.

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