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Официальный мяч Евро-2020 – в сети появился возможный дизайн

23:24 12 Читати українською
Официальный мяч Евро-2020 – в сети появился возможный дизайн
Украина – Португалия / Reuters

В сети появилось фото игрового мяча Евро-2020 – Adidas Uniforia.

Adidas определился с дизайном официального мяча для Евро-2020, сообщает Footyheadlines.

Матч Украина – Португалия вошел в топ-5 самых посещаемых игр отбора Евро-2020

По информации издания, он изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018. Дизайн Adidas Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с черными элементами, а также голубыми, желтыми и розовыми полосками.

Напомним, одним из участников Евро-2020 стала Украина, которая одолела Португалию (2:1) и оформила свой выход в финальную часть турнира.

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