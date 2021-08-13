"Орлята" сделали заявку на итоговый успех, забив дважды перед перерывом. Сначала Мартин Эрлич головой эффектно замкнул навес с углового. А потом Димитриос Николау роскошным выстрелом снял паутину с девятки хозяев.

Фиорентина объявила о трансфере футболистки сборной Украины

Во второй половине Порденоне отыграл один гол на старте. Это Майкл Фолоруншо уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Но на 83-й минуте Специя забила в третий раз: Эбрима Колли доказал, что и гости умеют забивать с пенальти.

К слову, украинец Виктор Коваленко появился в старте "орлят" и сыграл 86 минут.

Коваленко дебютировал за Специю победой в Кубке Италии – много стараний в сыром футболе Мотты, ошибки и низкая оценка