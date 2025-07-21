Страница УАФ в Твиттере была переименована в Andre Crojne.

В понедельник, 21 июля, неизвестные взломали аккаунт-страницу УАФ в Твиттере, говорится в заявлении организации в Telegram. "Аккаунт УАФ в X (Twitter) взломали. Мы работаем над тем, чтобы восстановить доступ к странице", – сказано в тексте.

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Ранее взломщики переименовали страницу в Andre Crojne. На ней появилась реклама криптобиржи.

У страницы УАФ в Твиттере 24,4 тысячи подписчиков. Что интересно, последняя легитимная запись канала на данный момент датирована сегодняшним днем, 16:10 по киевскому времени – организация проанонсировала скорое поступление в продажу билетов на матч Украина – Франция.