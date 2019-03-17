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Одриосола: Зидан – часть истории футбола и Реала

11:39 17 Читати українською
Одриосола: Зидан – часть истории футбола и Реала
Альваро Одриосола / фото из соцсетей

Защитник Реала Альваро Одриосола прокомментировал домашнюю победу над Сельтой (2:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

62’ Иско
77’ Гарет Бейл
 

"Новый тренер и новая страница. Зидан – часть истории футбола и Реала. Он был моим кумиром, когда я был ребенком.

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Вы всегда можете заметить указания тренера. Он донес свои идеи, и мы увидели это на поле. Мы начинаем новый цикл и очень довольны прошлой игрой. Все выглядит очень сосредоточенными. Пришел новый тренер, когда это происходит, хочется поразить его.

Этот клуб научил меня, что каждая игра –- это финал. Каждый из нас должен отдаваться на 100 процентов. Это единственный секрет успеха.

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У нас отличный состав, один из лучших в мире. Иско провел хорошую игру, и мы должны его поздравить. Также мы рады за Бейла, он отличный игрок и приносит нам много пользы", – цитирует Одриосолу официальный сайт Реала.

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