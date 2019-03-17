Одриосола: Зидан – часть истории футбола и Реала

Защитник Реала Альваро Одриосола прокомментировал домашнюю победу над Сельтой (2:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Новый тренер и новая страница. Зидан – часть истории футбола и Реала. Он был моим кумиром, когда я был ребенком.

Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча

Вы всегда можете заметить указания тренера. Он донес свои идеи, и мы увидели это на поле. Мы начинаем новый цикл и очень довольны прошлой игрой. Все выглядит очень сосредоточенными. Пришел новый тренер, когда это происходит, хочется поразить его.

Этот клуб научил меня, что каждая игра –- это финал. Каждый из нас должен отдаваться на 100 процентов. Это единственный секрет успеха.

Реал одолел Сельту в первом матче после возвращения Зидана – протеже француза оправдали его доверие

У нас отличный состав, один из лучших в мире. Иско провел хорошую игру, и мы должны его поздравить. Также мы рады за Бейла, он отличный игрок и приносит нам много пользы", – цитирует Одриосолу официальный сайт Реала.