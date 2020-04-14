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"Одонкор был для Говерлы как Тотти или Дель Пьеро": Шуфрич – о трансферной политике ужгородского клуба

14 апреля 23:37 19 Читати українською
"Одонкор был для Говерлы как Тотти или Дель Пьеро": Шуфрич – о трансферной политике ужгородского клуба
Давид Одонкор / Фото из открытых источников

Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал о сути приглашение в команду известных легионеров.

"После выхода в Премьер-лигу мне хотелось максимально сохранить команду, которая добилась этого результата. Но объективно понимал: уровня многих футболистов не хватит, ведь Премьер-лига тогда была значительно сильнее, чем сейчас. Нужно было что-то менять . Но тогда, на мой взгляд, зарплата футболистов клубов Премьер-лиги была серьезно завышена.

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И если я могу взять Одонкора на место правого полузащитника, почему я должен брать вместо него украинца, учитывая такие запросы? Если бы это было оправдано разницей на поле или небольшим контрактом, мы бы концентрировались на украинских футболистах. А идея была в том, что вокруг того же Одонкора должны были расти ребята, которых мы взяли из Первой лиги. Мне кажется, когда ты проходишь в команду, где есть такие футболисты, как Дель Пьеро или Тотти, ты рядом с ними растешь. Для Говерлы Одонкор был как Тотти или Дель Пьеро, у которого тот же Трухин должен был брать все самое лучшее. В этом была идея, а не в каком пиаре или привлечении внимания. Это объективная реальность. Одонкор приносил нам очки и, кажется, в каждом матче, где мы брали три балла, отличался результативными действиями.

Ко мне как-то подошел один из футболистов и спросил: "Как так? Почему у меня такая зарплата, а у Одонкора – такая?". Я тогда ответил: "У Одонкора есть три такие медали, с которыми ты плавая в бассейне, просто утонешь. Человек играла на таком уровне, на котором ты, к сожалению, уже не сыграешь, и у тебя есть возможность взять у него самое лучшее". При этом, футболисты, которые ставили такие вопросы, свой самый крупный контракт в карьере имели именно в Говерле, никто из них потом не пошел на повышение", – рассказал Шуфрич в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Одонкор выступал за Говерлу с 2012 по 2013 годы. В составе сборной Германии он завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2006, а также серебряные медали Евро-2008.

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