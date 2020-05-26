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"Одобряете?": Роналду феерически сменил имидж после возвращения в Ювентус

20:32 221 Читати українською
"Одобряете?": Роналду феерически сменил имидж после возвращения в Ювентус
Криштиану Роналду / Diario AS

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продемонстрировал очередные изменения в своем внешнем виде.

Звездный португалец наконец отказался от т. н. топ-нота (пучок на голове) и обнародовал образ нового себя в своем твиттере.

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Роналду теперь распустил волосы. С новой прической форвард напоминает себя почти 20-летней давности. Новый имидж 35-летнего Роналду заставил вспомнить его в период трансфера в Манчестер Юнайтед из лиссабонского Спортинга.

"Одобряете?", – лаконично спросил нападающий у своих поклонников. Мнение фанатов разделилось – кто-то в восторге от нового имиджа португальца, кто-то посоветовал двигаться дальше на пути к рок-звезде.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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