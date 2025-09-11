Кипрский клуб Красава подписал украинского защитника Дмитрия Мельниченко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение будет действовать три года.

Стала известна дата дебюта Ваната за Жирону – украинца бросят сразу в бой

Мельниченко выступал за Динамо U-17 и U-19, а также молодежную команду Руха. В Жирону он перешел 1 сентября 2023 года из Нива Бузова в статусе свободного агента. Прошлым летом он покинул Жирону, после чего провел сезон в четвертом дивизионе Испании за Исарру. К Красаве хавбек также присоединился в статусе свободного агента.

Клуб Красава основал российский блогер Евгений Савин. После начала полномасштабного вторжения РФ он публично выступил против агрессии, перевез команду на Кипр и заявил ее в местный чемпионат.

Сколько на самом деле Жирона заплатила за Ваната – наиболее украинский клуб среди топ-5